В России вырастет число пенсионеров

В России в 2023 году число пенсионеров вырастет на 1,13 млн, а за 2024 год — еще на 569 тысяч, сообщает РБК со ссылкой на проект бюджета Социального фонда (СФР). Эта тенденция ожидается впервые с начала пенсионной реформы — в том числе за счет жителей новых регионов.

Таким образом, число граждан, получающих пенсии через СФР, вырастет с 41,78 миллиона до 43,47 миллиона человек. Этот показатель последний раз фиксировался в 2019 году, когда стартовала пенсионная реформа. Большинство из 1,13 млн новых пенсионеров в 2023 году (1,05 млн человек) станут получать страховые пенсии.

Пенсии жителям Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей выделяются с 1 марта этого года.

Ранее эксперт по фондовому рынку Валерий Емельянов предположил, что через 10–20 лет пенсии в России могут значительно упасть. По его словам, пенсионная реформа позволила несколько снизить нагрузку на молодых работников, с отчислений которых в Соцфонд выплачиваются пенсии. Но в будущем вопрос о финансировании пенсий снова встанет ребром, считает эксперт.