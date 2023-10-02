Диалог между Молдавией и компанией «Газпром» должен сохраняться, так как у страны есть задолженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. Таким образом он прокомментировал отказ Молдавии от закупок газа у российской компании. По его словам, которые приводит РИА Новости, в настоящее время представители Кишинева и «Газпрома» продолжают поддерживать контакты.

«Если я правильно понимаю, продолжаются контакты между «Газпромом» и Молдавией. Тем более у молдавской стороны есть долги. <...> Этот диалог должен продолжаться», — заявил он.

Пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что спотовый рынок в своем текущем виде отличается большой переменчивостью. Поэтому правительство Молдавии может в конечном счете купить газ, который окажется российским по происхождению. Цены на такой газ также могут постоянно меняться.