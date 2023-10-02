Япония не смогла договориться с Россией о вылове рыбы у юга Курил

Японские рыбаки до сих пор не смогли начать промысел одноперого терпуга у южных Курильских островов, поскольку Токио не смог договориться на этот счет с Москвой. Об этом сообщил телеканал NHK.

Вылов терпуга в этом районе обычно начинается в середине сентября, но в этом году местные рыбаки могут ловить рыбу только в японских водах. Под вопросом остается и начало промысла осьминога, который обычно начинается в середине октября, отмечает телеканал.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не может согласовать консультации по рыбному промыслу японцев в российских территориальных водах из-за антироссийских мер, введенных японской стороной.

По ее словам, соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Японии о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов 1998 года регулирует японский промысел в российском территориальном море в районе южных Курильских островов и "занимает особое место в комплексе российско-японского взаимодействия в сфере рыболовства".

Захарова отметила, что, подписывая этот документ, стороны исходили из "желания способствовать развитию и укреплению добрососедских отношений между двумя странами" и на протяжении 20 лет реализация соглашения проходила в целом в конструктивном ключе.