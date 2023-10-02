В Индии сообщили о переговорах с РФ об оплате поставок нефти в рупиях

Индия и Россия пока не используют рупии при оплате поставок нефти, переговоры об этом все еще идут. Об этом сообщил журналистам секретарь Министерства нефти и природного газа Индии Панкадж Джайн в кулуарах нефтегазовой выставки ADIPEC.

"Это то, что мы все еще обсуждаем, переговоры не закончены. Пока индийскую валюту не используем", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, используются ли рупии при покупке нефти из России.

Джайн также добавил, что Индия и Россия используют разные валюты при расчетах за поставки нефти.

При этом он не стал комментировать, какие объемы нефти планирует Индия закупить у России в 2023 году.

"Мы не можем прогнозировать, потому что я не покупаю нефть. Наши компании покупают", - отметил представитель министерства нефти Индии.

В сентябре посол Индии в России Паван Капур опроверг информацию о том, что большие объемы индийских рупий накоплены в России из-за того, что индийская сторона оплачивает закупки российской нефти в рупиях, и отметил, что это объясняется дисбалансом в двусторонней торговле.