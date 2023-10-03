Расходы на обслуживание госдолга России вырастут вдвое

В ближайшие три года Министерство финансов России вдвое увеличит расходы на обслуживание государственного долга. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

Согласно прогнозу ведомства, в 2023 году соответствующие траты могут составить 1% от ВВП (1,6 трлн рублей) и дальше продолжат ежегодно расти. В 2024-м по этой статье заложены расходы в размере 1,3% ВВП (2,4 трлн рублей), а в 2025-м — 1,5% ВВП (2,9 трлн рублей). По итогам 2026 года расходы на обслуживание госдолга достигнут 1,7% ВВП — 3,4 трлн рублей.

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Рост расходов на обслуживание госдолга будет сопровождаться и ростом объема долга. По итогам 2023 года совокупный (внутренний и внешний) госдолг России может составить 29,2 трлн рублей, считают в Минфине. По итогам 2024 года объем государственного долга составит 32,5 трлн рублей (18,1% ВВП), 2025-го — 35,9 трлн рублей (18,8% ВВП) и 2026-го — 40,1 трлн рублей (19,8% ВВП), говорится в пояснительной записке к законопроекту о бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.

Кроме непосредственно роста заимствований на расходы по обслуживанию долга повлияют и высокие ставки, сохраняющиеся в экономике, пишет РБК. После трех подряд раундов повышения ключевая ставка Банка России сейчас составляет 13% годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупреждала, что высокие ставки могут сохраняться «продолжительное время». По оценке старшего экономиста инвестбанка «Синара» Сергея Коныгина, 1% роста ставки за год приводит к росту расходов свыше 150 млрд рублей в год на обслуживание долга.