Варшава и Киев решили перенести контроль за украинским зерном в Литву

Киев и Варшава договорились перенести контроль за зерном, которое следует с Украины через Польшу и Литву, в литовский порт. Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс, передает РИА Новости.

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«Мы договорились о важном деле. С завтрашнего дня контроль ... польско-украинской границы, если речь идет о зерне, которое едет транзитом через Литву, будет проводиться на территории Литвы, в литовском порту», — сказал польский министр.

Телюс также назвал эту договоренность «хорошим делом в построении транзитного коридора солидарности».

Накануне глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что отношения между республикой и Украиной входят в стадию, когда их восстановление потребует «титанических усилий».