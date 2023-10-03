Варшава и Киев решили перенести контроль за украинским зерном в Литву

Польша и Украина договорились перенести контроль за украинским зерном в Литву
Киев и Варшава договорились перенести контроль за зерном, которое следует с Украины через Польшу и Литву, в литовский порт. Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс, передает РИА Новости.
«Мы договорились о важном деле. С завтрашнего дня контроль ... польско-украинской границы, если речь идет о зерне, которое едет транзитом через Литву, будет проводиться на территории Литвы, в литовском порту», — сказал польский министр.
Телюс также назвал эту договоренность «хорошим делом в построении транзитного коридора солидарности».
Накануне глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что отношения между республикой и Украиной входят в стадию, когда их восстановление потребует «титанических усилий».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Польша и Словакия и дальше будут помогать Украине, несмотря на шероховатости в отношениях с Киевом.