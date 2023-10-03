Минфин поддержал продажу алкоголя онлайн

Министерство финансов России поддерживает продажу алкоголя онлайн, однако итоговой договоренности в правительстве об этом еще нет, сообщил глава Минфина Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

"Вы знаете, тема [продажи алкоголя в интернете] у нас в правительстве обсуждалась, она достаточно дискуссионная. У нас есть ведомства, которые ее поддерживают, в данном случае Минфин. Есть ведомства, которые категорически против ", - сказал он.

Глава Минфина полагает, что запуск онлайн-продаж алкоголя несет с собой больше плюсов, чем минусов. А контроль за такими продажами позволит бороться с сайтами, которые торгуют "паленым" алкоголем.

Сейчас в России онлайн-продажа алкоголя запрещена. Как писали в июле "Ведомости", сенатор Андрей Клишас, который ранее внес законопроект о регулировании онлайн-продажи алкоголя, отозвал его после замечаний Минфина к документу.

Законопроект разрешает онлайн-продажу и доставку алкоголя компаниям, имеющим лицензии на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции или на ее розничную продажу. Кроме того, они должны быть включены в специально созданный реестр сайтов, для попадания в который компании будут должны заплатить госпошлину. Вся информация из реестра будет опубликована на сайте Росалкогольтабакконтроля.

По оценкам экспертов, годовой оборот нелегального рынка интернет-торговли достигает 11 млрд рублей и продолжает стремительно расти, указывается в пояснительной записке к документу. Таким образом, запрет на реализацию алкогольной продукции дистанционным способом действует в основном в отношении добросовестных участников рынка.