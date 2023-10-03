Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов в беседе с молдавским изданием «Ньюсмейкер» указал на готовность республики осуществлять закупку газа у «Газпрома». При этом, как уточнил министр, его цена должна быть выгодной, передает ТАСС.

Парликов отметил, что на сегодняшний день Молдавия не отказалась полностью от идеи закупать у «Газпрома» газ для правобережья. По его словам, сейчас у страны есть выбор.

«И если нам предложат хорошую цену, и если эта цена не будет связана с какими-то политическими условиями, политическими рисками в отношениях с ЕС, то это возможно», - подчеркнул министр.

Накануне Парликов в ходе выступления на Евроатлантическом форуме устойчивости заявил об отсутствии у страны планов закупать в дальнейшем газ у российской компании «Газпром» для территории, контролируемой конституционными властями. Он пояснил, что республика закупила топливо на рынке Европы. По словам министра энергетики, Молдавия получила его «по более низкой цене».

В конце октября 2021 года власти Молдавии и «Газпром» договорились о продлении контракта на поставки газа на пять лет. В ходе переговоров «Газпром» предложил Кишеневу 25%-ную скидку. Холдинг потребовал вернуть долг в $709 млн. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что страна не признает исторический долг перед российской компанией.