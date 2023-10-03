Глава Адыгеи рассказал о поддержке в республике начинающих фермеров
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов заявил, что поддержка начинающих фермеров - одна из задач, с которой регион справляется успешно, в том числе благодаря конкурсу "Агростартап", реализуемому в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
По словам руководителя РА, развитие села начинается с малого, для этого власти стараются постоянно повышать качество жизни в сельской местности, поддерживать аграриев и промышленный комплекс региона.
"Конкурс уже зарекомендовал себя в качестве эффективной и нужной меры поддержки. Благодаря конкурсу в регионе увеличивается количество бизнес-проектов в АПК. В этом году была значительно увеличена и сумма грантовой помощи - с 5 млн рублей до 7 млн рублей для развития молочного и мясного животноводства, на другие направления - с 3 млн рублей до 5 млн рублей", - отметил Мурат Кумпилов.
К примеру, получивший в 2022 году грант начинающий фермер из Красногвардейского района Роман Шестов построил цех для разведения осетровых пород рыб с установкой замкнутого водоснабжения. На развитие своего рыбоводного хозяйства по результатам этого конкурса он получил 1 млн 779 тысяч рублей, а республика получила еще одного производителя.
Только за последние два года благодаря господдержке в Адыгее создано 85 новых субъектов МСП.
"Мы видим результаты проводимой работы, они значительные. В планах - сделать так, чтобы различные виды помощи были доступны каждому предпринимателю и способствовали развитию аграрного сектора, снижению уровня безработицы, появлению семейных хозяйств", - подчеркнул Мурат Кумпилов.