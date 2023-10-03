Глава Адыгеи рассказал о поддержке в республике начинающих фермеров

"Конкурс уже зарекомендовал себя в качестве эффективной и нужной меры поддержки. Благодаря конкурсу в регионе увеличивается количество бизнес-проектов в АПК. В этом году была значительно увеличена и сумма грантовой помощи - с 5 млн рублей до 7 млн рублей для развития молочного и мясного животноводства, на другие направления - с 3 млн рублей до 5 млн рублей", - отметил Мурат Кумпилов.