Описано будущее цен на нефть

На рынке нефти продолжительный период наблюдался рост цены, она доходила почти до 100 долларов за баррель, сейчас же происходит определенная коррекция. Об этом сообщил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В беседе с «Лентой.ру» он описал будущее цен на нефть.

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Утром во вторник, 3 октября, декабрьские фьючерсы на эталонный сорт нефти Brent упали ниже 90 долларов за баррель впервые с 8 сентября.

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«Сейчас определенно корректирующая составляющая присутствует, фиксируют прибыль биржевые игроки. Но я думаю, что все равно мы можем увидеть возвращение к уровню 95-96 долларов и ближе к 100, может быть, уже в четвертом квартале нынешнего года, потому что основной фактор, который приводил к росту цены никуда не делся — это возрастание дефицита», — поделился аналитик.

С его слов, предложение на мировом рынке по-прежнему ограничено. Прежде всего, Россией и Саудовской Аравией, которые снизили экспорт и добычу. Объем спроса тем временем растет. В частности, небольшими темпами восстанавливает потребление Китай. Все это приводит к возникновению дефицита, соответственно, растет цена.

Поэтому сейчас все смотрят за темпами развития мировой экономики, в целом, чтобы никто в рецессию не скатывался, потому что это приведет к понижению спроса, а, с другой стороны, все смотрят, прежде всего, на действия России и Саудовской Аравии Игорь Юшков

По его мнению, коридор от 80 до 90 долларов за баррель — это тот компромисс, который устроит и Россию, и Саудовскую Аравию. «До 100 долларов, вообще, замечательно было бы, но, если цена закрепится в районе 100, я думаю, все-таки будет принято решение об изменении объемов производства, потому что сверхдорогая нефть на самом деле и производителем не нужна, так как высокая цена будет убивать спрос», — подытожил собеседник «Ленты.ру».