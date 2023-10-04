Казахстан анонсировал запуск транзита российского газа в Узбекистан

Власти Казахстана собираются начать транспортировку российского газа в Узбекистан до конца октября. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, передает ТАСС.

Глава ведомства рассказал о завершении работ, связанных с выделением отдельной нитки для учета газа. По его словам, по графику стройку должны завершить до конца октября.

«Думаю, что в ближайшее время по завершении данных работ мы сможем объявить о начале транзита», — ответил Саткалиев вопрос о сроках поставок российского газа в Узбекистан.

Он уточнил, что объемы топлива согласовываются в соответствии с заявкой узбекской стороны. Как только будет получена заявка, станет известен конкретный объем транзита.