Европа запаслась газом к зиме

Общие запасы газа в Евросоюзе превысили 96%, при этом объемы поступления сжиженного природного газа снизились до минимума почти за два года, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). К концу октября может быть поставлен новый рекорд по заполненности европейских подземных газохранилищ.

К 10 сентября ПХГ Европы были заполнены более чем на 93,5%. В европейских странах газ сейчас торгуется на отметке в $400 за 1 тысячу куб. м. «Газпром» же продолжает прокачку газа на Украине посредством транзитных маршрутов в объеме 42,3 млн кубометров в сутки через станцию «Суджа», передает ТАСС.

«"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 42,3 млн куб. м на 4 октября. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — приводит агентство слова представителя «Газпрома»

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович заявил, что Россия продолжает поставлять энергоносители недружественным европейским странам, поскольку таким образом зарабатывает деньги. Он объяснил, что российский газ пока не попадает под какие-либо ограничения, хотя в Европе и звучат призывы запретить его поставки.