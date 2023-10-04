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Новак сообщил, что РФ продолжит дополнительно сокращать экспорт нефти до конца 2023 года

Россия приняла решение продолжить сокращать поставки нефти на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в сутки (б/с), чтобы поддержать стабильность и баланс нефтяных рынков. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Ранее это решение было принято до конца 2023 года, оно пересматривается каждый месяц.

Россия продлила добровольное сокращение экспорта нефти
© РИА Новости

"Россия продолжит до конца декабря 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в день, которое вступило в силу в сентябре и октябре 2023 года", - сказал он.

"В следующем месяце будет проведен анализ рынка с целью принятия решения об углубления сокращения либо увеличении производства [поставок] нефти. Это является дополнением к добровольному сокращению, ранее объявленному Россией в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года", - добавил вице-премьер.

В сентябре Новак объявлял о продлении дополнительного добровольного сокращения поставок нефти на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в сутки до конца декабря 2023 года.

Россия еще в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с от средних февральских значений. Срок действия этого снижения несколько раз продлевался - сначала по июнь включительно, затем до конца 2023 года. А после встречи ОПЕК+, которая прошла 4 июня в Вене, решение о добровольном снижении производства было продлено до конца 2024 года.

Параллельно Россия приняла решение о еще сокращении поставок нефти на мировые рынке в августе еще на 500 тыс. б/с дополнительно к обязательствам по сокращению добычи, а в сентябре начала снижать поставки на 300 тыс. б/с. В сентябре эта мера была продлена до конца 2023 года.При этом Россия будет ежемесячно пересматривать объемы добровольного сокращения добычи нефти в сторону увеличения или уменьшения в зависимости от ситуации на мировом рынке.