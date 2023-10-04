Россия продлила добровольное сокращение экспорта нефти

Россия приняла решение продолжить сокращать поставки нефти на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в сутки (б/с), чтобы поддержать стабильность и баланс нефтяных рынков. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Ранее это решение было принято до конца 2023 года, оно пересматривается каждый месяц.

"Россия продолжит до конца декабря 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в день, которое вступило в силу в сентябре и октябре 2023 года", - сказал он.



"В следующем месяце будет проведен анализ рынка с целью принятия решения об углубления сокращения либо увеличении производства [поставок] нефти. Это является дополнением к добровольному сокращению, ранее объявленному Россией в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года", - добавил вице-премьер.

В сентябре Новак объявлял о продлении дополнительного добровольного сокращения поставок нефти на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в сутки до конца декабря 2023 года.

Россия еще в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с от средних февральских значений. Срок действия этого снижения несколько раз продлевался - сначала по июнь включительно, затем до конца 2023 года. А после встречи ОПЕК+, которая прошла 4 июня в Вене, решение о добровольном снижении производства было продлено до конца 2024 года.