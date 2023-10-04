Минфин объявил об увеличении закупок золота и валюты

Минфин РФ с 6 октября по 7 ноября планирует увеличить объемы покупки иностранной валюты и золота по бюджетному правилу до 18,12 млрд рублей в день. Об этом говорится в сообщении министерства.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в октябре 2023 года в размере 513,48 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам сентября 2023 года составило 114,76 млрд руб. Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 398,72 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Объем ежедневных закупок в октябре-ноябре почти на 38% больше, чем за период с 7 сентября по 5 октября и в 10 раз больше, чем за 7 августа — 6 сентября. При этом Банк России до конца 2023 года не будет «зеркалировать» операции Минфина на рынке, чтобы снизить волатильность. Отложенные покупки регулятор сможет осуществить в 2024 году и позже.

Минфин РФ с 7 августа возобновил покупку валюты по бюджетному правилу впервые с 2022 года.