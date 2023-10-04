За день государственный долг США продемонстрировал рост на 275 миллиардов долларов. Данный показатель на 3% превышает всю задолженность России, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американского и российского минфинов.

1 октября в США начался новый финансовый год. В понедельник государственный долг США вырос с 33,167 триллиона долларов до 33,442 триллиона. Так, значение стало рекордным.

Годом ранее показатель подскочил на 195 миллиардов долларов, а в прошлый понедельник - на 10 миллиардов долларов.

Основной рост пришелся на обязательства правительства перед собственными ведомствами. Агентство указывает на увеличение данной статьи долга сразу 266 миллиардов долларов.

На 9 миллиардов долларов подскочил американский долг перед физлицами, бизнесом и остальным миром.

На 1 сентября российский достиг 25,6 триллиона рублей, или 267,3 миллиарда долларов.