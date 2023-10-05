Во Франции призвали ограничить поставки украинской курятины

«Благодаря менее строгим стандартам и более низким производственным затратам производители из некоторых стран предлагают птицу по ценам, значительно ниже тех, которые может предложить французская модель. Установлению этой недобросовестной конкуренции способствует отсутствие таможенных барьеров с некоторыми странами. (...) Это касается и Украины, поскольку с июня 2022 года курятина из этой страны освобождена от таможенных пошлин»