Курс евро на открытии торгов на Мосбирже поднялся до 106 рублей

Курс евро на открытии торгов на Московской бирже превысил 106 рублей впервые с 16 августа, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 07:00 мск, евро рос на 0,22%, до 106 рублей. К 07:19 мск евро находился на отметке 106,1 рубля. (+0,31%).

В то же время доллар прибавлял 0,23%, поднимаясь до 100,63 рубля. Юань рос на 0,21%, до 13,756 рубля.