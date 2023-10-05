Российские сенаторы одобрили новые требования к бутылкам алкоголя

Сенаторы рекомендовали обязать российских производителей стеклотары ставить клеймо на своих бутылках для борьбы с нелегальным оборотом алкоголя. Как пишут «Известия» со ссылкой на чиновников и экспертов, эта мера не должна привести к росту цен на тару и на само спиртное.

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Один из соавторов законопроекта, сенатор Сергей Рябухин заявил, что маркировка бутылок упростит работу полиции в ситуациях, когда произошло очередное массовое отравление спиртным.

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«Допустим, люди в массовом порядке отравились. Правоохранители берут бутылку и начинают расследование. Они проводят различные анализы, крошат бутылку в порошок. И по составу определяют, на каком заводе она сделана. У нас уходят недели. Зачем мы усложняем процедуру контроля?» - подчеркнул он;

Рябухин отметил, что нанесение клейма сделает процедуру контроля абсолютно прозрачной.

По мнению сенатора, введение нового требования не приведет к росту цен на производство бутылок. В Ассоциации производителей стеклянной тары с ним согласились. Организация поддерживает инициативу - там заявили, что многие заводы-изготовители уже сейчас маркируют продукцию. В России есть ГОСТ на производство бутылок, но пока он добровольный.

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев подчеркнул, что для нанесения клейма не придется переоборудовать линии и менять технологический процесс, поэтому новые правила не сделают бутылки, а значит, и алкоголь, дороже.

Рябухин подчеркнул, что законопроект также введет ответственность за изготовление тары для нелегальных производителей спиртного.

Однако наказывать завод в случае перепродажи бутылки нелегальным производителем не будут. Вина предприятия будет считаться доказанной только в том случае, если на территории завода найдут бутылки без клейма или с не внесенным в реестр клеймом.