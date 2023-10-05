Эксперты рассказали о возможных решениях проблем демографии

Необходимо создать универсальные меры поддержки многодетных семей, заявил зампред комиссии по поддержке семьи и материнства Общественной палаты России Сергей Рыбальченко.

В послании 2021 года президент России Владимир Путин охарактеризовал демографическую ситуацию как чрезвычайную, указал Рыбальченко в статье на портале PublicO.

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По его словам, нужно создать универсальные меры поддержки рождения третьего ребенка и многодетных семей, успехи есть в Сахалинской области. Там установлен мировой рекорд по темпам роста рождаемости.

В числе ключевых мер он указал жилищные меры поддержки, льготную ипотеку, льготный найм жилья и аренду жилья с правом выкупа.

«Такой широкой линейки жилищных мер нет ни в одном регионе страны. И результат – опережающий рост суммарного коэффициента рождаемости – на 0,4 детей на женщину выше общероссийского показателя. Меры действуют не для приезжих, а в отношении коренных жителей со сроком проживания не менее десяти лет», – отметил эксперт.

Писатель, медик и депутат Госдумы Татьяна Буцкая в статье на портале PublicO указала, что начинает работу большой проект Минтруда, направленный на поддержку женщин и семей в каждом отдельном регионе.

Она обратила внимание, что женщины, которые рожают детей, находятся в основном в возрасте 30–35 лет.

«Но тенденция такова, что этот возрастной тип женщин уже на исходе. Дальше будет больше тех, кто моложе, кто должен родить в свои 20 лет. Но при этом у нас нет выстроенной политики поддержки именно молодежи», – отметила депутат.

По ее мнению, в демографической политике нужно попытаться «избежать перекосов», потому нужно изменить название Министерства по вопросам труда и соцполитики на Министерство семьи, труда и социальной политики, тогда у ведомства «появятся контрольные точки, за которыми надо следить», а именно: количество семей, браков, детей, рожденных в семьях и так далее.

Между тем экономист и социолог Иосиф Дискин в материале для PublicO отметил, что проблема с демографией – это «проблема изменения представлений о счастье».