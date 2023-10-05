Путин разрешил передачу ядерного топлива на АЭС "Руппур"
Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи дал разрешение на передачу ядерного топлива на бангладешскую АЭС "Руппур", которая строится по российскому проекту.
"Уважаемая госпожа премьер-министр, дорогие друзья! Для нас большая честь вручить вам документ о доставке ядерного топлива на атомную станцию. Уважаемая госпожа премьер-министр, прошу вас принять этот документ из дружественной России", - обратился Путин к главе правительства Бангладеш Шейх Хасине, после чего бангладешской стороне был передан сертификат.
В торжественной церемонии по видеосвязи участвуют премьер Бангладеш и руководство госкорпорации "Росатом", которая ведет строительство станции на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2011 году. АЭС "Руппур" сооружается на восточном берегу реки Падма в 160 км от столицы Бангладеш - города Дакки. Станция создается по российскому проекту поколения "3+". Работы по ее возведению начались в 2021 году. АЭС будет состоять из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью продления срока работы еще на 20 лет. В настоящее время ведется строительство первого и второго энергоблоков.