Турция нашла новую альтернативу российскому газу
Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар в эфире местной телекомпании заявил, что в ноябре посетит Израиль для начала переговоров по поводу закупок природного газа и его транзита в Европу через Турцию, передает Reuters.
По его словам, республика недавно подписала контракты на поставку природного газа в Румынию, Молдову и другие страны, а также получает запросы от других стран Европы. В том числе вопросом интересуются в Германии, которая особенно активно ищет альтернативу российскому трубопроводному газу.
В сентябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Нью-Йорк провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и после нее сообщил, что страны обсуждали совместные шаги в области добычи и поставок газа.
В прошлом году Израиль уже выражал заинтересованность в поставках газа в Европу, но тогда предполагалось, что речь идет об участии в схеме Египта. При этом власти республики признавали, что действующая инфраструктура не позволяет передавать значительные объемы топлива.
Между тем Турция заинтересована в проекте газового хаба, который позволит стране выступать в качестве ключевого звена транспортировки топлива в Европу. Инициатором создания площадки выступала Россия, рассчитывая на увеличение продаж своего газа, однако Анкара хотела бы максимально расширить список поставщиков. В сентябре источники Reuters указывали, что между сторонами проекта возникло разногласие по поводу контроля над хабом.
Позднее Байрактар отмечал, что Турция ожидает дополнительной скидки на российский газ. При этом в мае 2023-го СМИ сообщали, что Анкара договорилась об отсрочке до 2024 года платежей за российский газ на сумму 600 миллионов долларов.
Ранее «Газпром» сообщил, что в первой половине 2023 года поставки на внутренний и внешний рынки упали на 26,5 процента, до 166 миллиардов кубометров против 225,7 миллиарда годом ранее. Добыча снизилась на сопоставимые 24,7 процента. Главной причиной эксперты называют снижение поставок на европейский рынок, что не могут компенсировать другие направления.