Турция нашла новую альтернативу российскому газу

Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар в эфире местной телекомпании заявил, что в ноябре посетит Израиль для начала переговоров по поводу закупок природного газа и его транзита в Европу через Турцию, передает Reuters.

По его словам, республика недавно подписала контракты на поставку природного газа в Румынию, Молдову и другие страны, а также получает запросы от других стран Европы. В том числе вопросом интересуются в Германии, которая особенно активно ищет альтернативу российскому трубопроводному газу.

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В сентябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Нью-Йорк провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и после нее сообщил, что страны обсуждали совместные шаги в области добычи и поставок газа.

В прошлом году Израиль уже выражал заинтересованность в поставках газа в Европу, но тогда предполагалось, что речь идет об участии в схеме Египта. При этом власти республики признавали, что действующая инфраструктура не позволяет передавать значительные объемы топлива.

Между тем Турция заинтересована в проекте газового хаба, который позволит стране выступать в качестве ключевого звена транспортировки топлива в Европу. Инициатором создания площадки выступала Россия, рассчитывая на увеличение продаж своего газа, однако Анкара хотела бы максимально расширить список поставщиков. В сентябре источники Reuters указывали, что между сторонами проекта возникло разногласие по поводу контроля над хабом.

Позднее Байрактар отмечал, что Турция ожидает дополнительной скидки на российский газ. При этом в мае 2023-го СМИ сообщали, что Анкара договорилась об отсрочке до 2024 года платежей за российский газ на сумму 600 миллионов долларов.