Фон дер Ляйен: Евросоюз выделит Армении €25 млн помощи
ЕС выделит Армении после военной операции Азербайджана в непризнанной Нагорно-Карабахской республике более €25 млн помощи, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Об этом пишет ТАСС.
«Я скажу сегодня премьеру Армении (Николу Пашиняну. — RT), что мы счастливы удвоить эту сумму до €10,2 млн», — сказала она.
Фон дер Ляйен добавила, что ЕК выделяет Армении ещё €15 млн помощи.
В конце сентября власти Армении обратились к Еврокомиссии за помощью из-за массового прибытия беженцев из Нагорного Карабаха.