Минфин не продавал юани и золото из ФНБ в сентябре

Минфин России в сентября 2023 года не продавал золото и китайские юани из Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы финансировать дефицит бюджета, следует из данных министерства.

В частности, объем юаней и золота на 1 октября не изменился к показателю 1 сентября: на счетах все так же оставалось 279,8 млрд юаней и 508,3 кг золота в обезличенной форме.

При этом значительно сократился объем евро на счетах – на 22%, до 4 млрд евро. Уменьшился и объем рублей – в 17 раз, до 395,9 млн рублей.