Минфин не продавал юани и золото из ФНБ в сентябре
Минфин России в сентября 2023 года не продавал золото и китайские юани из Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы финансировать дефицит бюджета, следует из данных министерства.
В частности, объем юаней и золота на 1 октября не изменился к показателю 1 сентября: на счетах все так же оставалось 279,8 млрд юаней и 508,3 кг золота в обезличенной форме.
При этом значительно сократился объем евро на счетах – на 22%, до 4 млрд евро. Уменьшился и объем рублей – в 17 раз, до 395,9 млн рублей.
Объем ФНБ на 1 октября 2023 года составил 13,6 трлн рублей рублей или 9,1% ВВП, прогнозируемого на 2023 год (эквивалентно $140,1 млрд). Это 0,7% ниже, чем месяцем ранее. Объем ликвидных активов фонда составил эквивалент 7,1 трлн рублей ($73,3 млрд или 4,8% ВВП, прогнозируемого на 2023 год). Ликвидная часть ФНБ также сократилась за месяц – на 2% по сравнению с показателем на 1 сентября.