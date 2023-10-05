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Мишель заявил, что ЕС продолжает готовить санкции против российских алмазов

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС продолжают подготовку санкций против российских алмазов.

ЕС продолжает готовить санкции против российских алмазов
© globallookpress.com

«Сейчас мы совместно с G7 прилагаем усилия, чтобы ввести санкции против алмазов России начиная со следующего года», — цитирует его РИА Новости.

Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при Европейском Союзе Кирилл Логвинов заявил, что планы Запада по введению санкций в отношении алмазов из России нацелены на развал глобальной системы контроля рынка.