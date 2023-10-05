Мишель заявил, что ЕС продолжает готовить санкции против российских алмазов
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС продолжают подготовку санкций против российских алмазов.
«Сейчас мы совместно с G7 прилагаем усилия, чтобы ввести санкции против алмазов России начиная со следующего года», — цитирует его РИА Новости.
Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при Европейском Союзе Кирилл Логвинов заявил, что планы Запада по введению санкций в отношении алмазов из России нацелены на развал глобальной системы контроля рынка.