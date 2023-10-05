$99.46+0.19104.30+0.24

Международные резервы России за неделю снизились на $7,6 млрд

Международные резервы России по состоянию на 29 сентября составили $568,4 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.

Международные резервы РФ за неделю снизились на $7,6 млрд
© RT на русском

«Объём международных резервов по состоянию на 29 сентября составил $568,4 млрд, сократившись за неделю на $7,6 млрд, или на 1,3%», — говорится в заявлении.

Снижение произошло преимущественно вследствие отрицательной переоценки.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что наличные деньги никуда не исчезнут.