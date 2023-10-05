ЕС продолжает готовить санкции против российских алмазов

Евросоюз вместе со странами G7 продолжает подготовку санкций против алмазов России. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель , передает «РИА Новости».

«Мы продолжим поддерживать Украину военной, политической и финансовой помощью. Мы продолжим оказывать давление на Россию», — сказал он на открытии третье саммита Европейского политсообщества в Испании.

По словам Мишеля, в настоящее время ЕС совместно с G7 «прилагает усилия для введения санкций против российских алмазов». Он отметил, что ограничения должны начать действовать с 2024 года.