ЕС продолжает готовить санкции против российских алмазов

Мишель: Евросоюз продолжает готовить санкции против алмазов РФ
Евросоюз вместе со странами G7 продолжает подготовку санкций против алмазов России. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, передает «РИА Новости».
«Мы продолжим поддерживать Украину военной, политической и финансовой помощью. Мы продолжим оказывать давление на Россию», — сказал он на открытии третье саммита Европейского политсообщества в Испании.
По словам Мишеля, в настоящее время ЕС совместно с G7 «прилагает усилия для введения санкций против российских алмазов». Он отметил, что ограничения должны начать действовать с 2024 года.
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