Глава Минфина ответил на вопрос о понижении курса доллара

Глава Минфина Антон Силуанов ответил на вопрос о том, пойдет ли курс доллара вниз. Его слова приводит Telegram-канал Shot.

«Кому надо больше, кому — меньше. Нам главное — стабильность и предсказуемость», — сказал министр.

6 октября на утренней сессии Московской биржи курс доллара достиг 101 рубля впервые с 14 августа, евро превысил 106 рублей. В Кремле, реагируя на это, заявили, что курс рубля не вызывает беспокойства и призвали привыкать жить в рублевой зоне.