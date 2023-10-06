Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что курс доллара «рано или поздно» снизится. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

На торгах Московской биржи утром в пятницу, 6 октября, доллар впервые с 14 августа превысил отметку в 101 рубль, подорожав на 1,1 рубля. Американская валюта приблизилась к годовым максимумам по отношению к российской (101,75 рубля за доллар).