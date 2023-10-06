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Помощник президента РФ ответил на вопрос о сроках укрепления рубля

Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что курс доллара «рано или поздно» снизится. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Корреспондент SHOT спросил Орешкина, «где предел» - когда ждать укрепления рубля.

«Рано или поздно», - ответил он.

На торгах Московской биржи утром в пятницу, 6 октября, доллар впервые с 14 августа превысил отметку в 101 рубль, подорожав на 1,1 рубля. Американская валюта приблизилась к годовым максимумам по отношению к российской (101,75 рубля за доллар).

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Евро утром 6 октября торговался на уровне 106,9 рубля, рост к закрытию предыдущих торгов составил 1,13 рубля.

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