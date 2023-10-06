Помощник президента РФ ответил на вопрос о сроках укрепления рубля
Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что курс доллара «рано или поздно» снизится. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Корреспондент SHOT спросил Орешкина, «где предел» - когда ждать укрепления рубля.
«Рано или поздно», - ответил он.
На торгах Московской биржи утром в пятницу, 6 октября, доллар впервые с 14 августа превысил отметку в 101 рубль, подорожав на 1,1 рубля. Американская валюта приблизилась к годовым максимумам по отношению к российской (101,75 рубля за доллар).
Евро утром 6 октября торговался на уровне 106,9 рубля, рост к закрытию предыдущих торгов составил 1,13 рубля.
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