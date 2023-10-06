Минтранс прокомментировал сообщения о росте цен на такси

Минтранс РФ опроверг информацию о кратном росте цен на такси по всей стране: в большинстве регионов стоимость услуги не изменилась. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе министерства.

"В большинстве регионов цены не изменились, в некоторых субъектах наблюдался небольшой рост (от 1 до 5%), что является следствием начала учебного года и возвращением населения из отпусков", - отмечается в сообщении министерства.

Вместе с тем Минтранс совместно с региональными властями, ФАС и перевозчиками проанализирует ситуацию с ценами на такси в отдельных регионах.

В министерстве добавили, что если говорить о конкретных регионах, например, в Приморском крае средний тариф на поездку снизился на 7%, в Омской области, наоборот, был отмечен высокий рост среднего тарифа. В Минтрансе "аномальные показатели" объясняют искусственным ажиотажем на услуги такси либо иными факторами.