В Думу внесли законопроект о запрете мигрантам работать в ряде сфер

Группа депутатов во главе с лидером партии "Справедливая Россия - За правду" Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете иностранным гражданам работать в школах, такси и медицинских учреждениях. Документ размещен в думской базе данных.

Законопроект предполагает изменения в закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ". Согласно действующим нормам, правительство РФ вправе ежегодно с учетом региональных особенностей рынка труда и приоритетности трудоустройства граждан РФ устанавливать допустимую долю иностранных работников в различных отраслях экономики.

"Законопроектом предлагается установить полный запрет на привлечение мигрантов к наиболее чувствительным социальным сферам, в которых неквалифицированный труд иностранных работников может нанести больше вреда, чем пользы", - говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы уточняют, что законопроект запрещает привлекать мигрантов к работе в сфере оказания медицинских услуг в учреждениях и организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, к системе школьного образования. Также предлагается запретить трудоустраивать мигрантов в сферу торговли лекарственными средствами и привлекать их к работе в легковом такси и грузовым автоперевозкам, "где особо отмечается рост дорожно-транспортных происшествий с участием мигрантов, в том числе со смертельными исходами".

"Реализация законопроекта позволит прекратить прирост мигрантов в указанных отраслях экономики, предоставив дополнительные рабочие места гражданам РФ", - указали депутаты.