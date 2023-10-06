Аксаков назвал плюсы от ослабления рубля
Ослабление рубля делает российскую продукцию более привлекательной с точки зрения цены, что увеличивает пополняемость бюджета страны. Такое заявление в беседе с «Абзацем» сделал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Плюсы от ослабления рубля – это конкурентоспособность российской продукции. Все, что к нам завозится из-за рубежа, имеет валютную составляющую. Если рубль к другим валютам падает, то наша продукция по ценовому соотношению выигрывает», — сказал он.
По словам Аксакова, данный фактор также способствует увеличению пополняемости бюджета страны, поскольку экспортные товары продаются дороже, обеспечивая большие налоговые поступления.
Кроме того он прокомментировал курс рубля на данный момент. По мнению Аксакова, он слишком слабый. Самым лучшим «и с точки зрения конкурентоспособности экономики РФ, и наполняемости бюджета» является курс в 90 рублей за доллар, считает он.
Ранее сообщалось, что американская валюта выросла до 101,5 рубля впервые с 14 августа.