«Плюсы от ослабления рубля – это конкурентоспособность российской продукции. Все, что к нам завозится из-за рубежа, имеет валютную составляющую. Если рубль к другим валютам падает, то наша продукция по ценовому соотношению выигрывает», — сказал он.