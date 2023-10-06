Минсельхоз заявил о снижении цен на топливо для аграриев
Минсельхоз фиксирует снижение стоимости топлива для аграриев и ожидает дальнейшей корректировки цен. Об этом заявил замглавы ведомства Андрей Разин в эфире телеканала "Россия 24".
Тем не менее, по его словам, в ряде регионов сохраняется существенное напряжение.
"По крайней мере рассчитываем на дальнейшую корректировку цены с учетом, как я уже сказал, принятых сегодня решений правительства. Очень рассчитываем, что благодаря этому в целом ситуация будет более доступной в части стоимости дизеля для наших сельхозпроизводителей", - сказал Разин.
Ранее правительство сняло запрет на экспорт дизельного топлива (ДТ) по трубопроводам до российских портов. Снятие запрета касается только производителей. Есть обязательное условие, не менее 50% от объемов производства ДТ должно быть направлено на внутренний рынок.