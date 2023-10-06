Минсельхоз заявил о снижении цен на топливо для аграриев

"По крайней мере рассчитываем на дальнейшую корректировку цены с учетом, как я уже сказал, принятых сегодня решений правительства. Очень рассчитываем, что благодаря этому в целом ситуация будет более доступной в части стоимости дизеля для наших сельхозпроизводителей", - сказал Разин.