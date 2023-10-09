В начале осени 2023 года рубль оказался самой недооцененной валютой среди стран «Большой двадцатки». Исходя из исследования, согласно которому комбо-обед из бургера, картошки фри и стаканчика колы в России оказался самым дешевым (около 294 рублей), справедливый курс рубля должен составлять порядка 33 рублей за доллар. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает РИА Новости.

Так, комбо-обед, состоящий из «Биг Мака» (в российской сети «Вкусно — и точка» аналог получил название «Биг Хит»), картофеля и газировки среди стран «Большой двадцатки» оказался самым доступным в России, а самым дорогим — в Германии (1144 рубля). Исходя из покупательной способности по отношению к американскому доллару, курс рубля должен быть втрое ниже текущего — 32,07 рубля за один доллар.

По этим же расчетам второе место в рейтинге недооцененных валют заняла индонезийская рупия. Ее курс должен быть 6,9 тысячи рупий за доллар вместо 15,4 тысячи. Тройку лидеров рейтинга замкнула Южно-Африканская Республика, валюта которой должна быть в 1,8 раза сильнее официального курса и составлять 10,4 ранда за доллар.

В то же время самым переоцененным стал евро. Его курс по отношению к доллару завышен на 16 процентов, передает РИА Новости.