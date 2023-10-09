Новак прокомментировал ситуацию на топливном рынке России

Вице-премьер Александр Новак рассказал о поддержании стабильности на топливном рынке. Так, по его словам, веденный 21 сентября правительством временный запрет экспорта бензина и дизеля показал свою эффективность.

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Стоимость бензина и дизтоплива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизилась. Бензин — на 16%, дизель — на 21%. Падение цен зафиксировано в 81 регионе.

ФАС провела проверки деятельности нефтяных компаний и независимых АЗС. В результате возбуждено несколько антимонопольных дел против представителей независимых АЗС из-за завышения цен.

Введенная заградительная пошлина 50 тысяч рублей за тонну на все виды нефтепродуктов не коснется добросовестных производителей — крупных НПЗ с мощностью переработки более 1 миллиона тонн в год, подчеркнул вице премьер.

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил Новаку и Министерству энергетики контролировать ситуацию, особенно с ценообразованием на рынке нефтепродуктов.