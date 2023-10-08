Фицо отметил рост российской экономики, несмотря на санкции ЕС

"Скажу это в полный голос. Если у нас отнимут право вето, то всем в ЕС будут управлять только Германия и Франция. Мы будет лишь молчаливо наблюдать и выполнять решения, с которыми абсолютно не согласны. Без права вето членство в ЕС теряет смысл, - сказал Фицо. - Если я [вновь] возглавлю правительство [Словакии], то объединю [усилия] с любым премьером [из государств сообщества], имеющим такие же взгляды [по теме права вето], и мы сделаем все для того, чтобы такого сумасшествия никогда не произошло в ЕС".