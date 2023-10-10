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В Минфине заявили о невозможности экономить на военных расходах

Экономия на финансировании военных расходов для достижения целей спецоперации невозможна. Такое заявление сделал министр финансов РФ Антон Силуанов на телеканале «Россия 24».

Глава ведомства подчеркнул, что военные расходы возрастут и составят по номинальному объему более 10 триллионов рублей. По словам Силуанова, это требование, которое необходимо нам для достижения целей СВО.

«И здесь <…> экономия просто невозможна, поэтому военные задачи обеспечены ресурсами», — счел министр.

9 октября в Кремле заявили, что нельзя говорить о сроках завершения СВО, она продолжится. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, специальная военная операция на Украине — это самостоятельный процесс, который реализуют ВС РФ в соответствии с указаниями верховного главнокомандующего и «имеющимися планами».

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Накануне президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» назвал целью спецоперации окончание начатой Украиной войны.

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