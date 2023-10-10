В Минфине прогнозируют снижение курса доллара

В проекте федерального бюджета на предстоящие три года прогнозируют снижение курса доллара до 90-92 рубля, сказал директор департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты Минфина Курбан Курбанов на заседании Комитета Госдумы по развитию гражданского общества 10 октября.

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Доходы в бюджете на 2024 год запланированы в размере 35 триллионов, расходы — 36,6 триллиона рублей. Дефицит составит 1,6 триллиона. В 2025 году доходы составят 33,5 триллиона, расходы — 34,4 триллиона, дефицит — 80 миллиардов рублей. В 2026 году доходы запланированы в размере 34,1 триллиона, расходы — 35,6 триллиона, а дефицит — 1,5 триллиона рублей.

«Основными предпосылками базового прогноза является сохранение на протяжении всего прогнозного периода основного перечня ограничительных мер, принятых недружественными иностранными государствами в отношении нашей страны», — сказал Курбанов.

Ожидают устойчивый рост мирового ВВП на допандемийном уровне — около 3 процентов ежегодно.

При этом Россия планирует восстановить экспорт за счет освоения новых рынков сбыта и переориентации цепочек поставок.