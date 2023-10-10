Силуанов: экономия на военных расходах невозможна
Экономить средства при финансировании расходов на проведение спецоперации невозможно. Об этом высказался министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Здесь какая-то, знаете, экономия просто невозможна, поэтому военные задачи обеспечены ресурсами», – сказал министр в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».
Антон Силуанов указал на то, что расходы повысятся – номинальный объем увеличится до 10 триллионов рублей. Он отметил, что это требуется для того, чтобы добиться всех поставленных целей специальной военной операции.
Как ранее писал «ФедералПресс», вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что нельзя недооценивать Украину, а проведение спецоперации потребует немало времени, и назвал срок окончания вооруженного конфликта.