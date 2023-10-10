Центробанк представит новые банкноты номиналом 1 000 и 5 000 рублей 16 октября

Российский Центробанк представит обновленные банкноты номиналом 1 000 и 5 000 рублей. Презентация состоится в 12:00 16 октября, сообщает на сайте регулятора.

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Презентация состоится в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" по адресу Зубовский бульвар, дом 4.

Информация о выпуске новых модернизированных купюр появилась в конце сентября. По словам Белова, они будут современными, в соответствии с мировыми трендами.