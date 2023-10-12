Курс доллара на Московской бирже упал из-за указа Путина

Курс рубля в начале торгов на Московской бирже резко рос на фоне указа президента об обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров. Курс доллара снижался на 2,68 рубля - до 97,52 рубля, о чем свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7:06 курс китайского юаня снижался на 36 копеек, до 13,35 рубля, курс евро – на 2,72 рубля, до 103,78 рубля. В первые минуты торгов курс американской валюты максимально опускался до 96,46 рубля, китайской валюты – до 13,2 рубля (минимальный показатель с 27 сентября), европейской валюты падал до 102,59 рубля (минимума с 29 сентября).