Эксперт высказался о влиянии конфликта в Израиле на рынок нефти и газа

"Не думаю, что США будут ужесточать санкции [в отношении Ирана]. Формально они и так очень жесткие, и ужесточать их дальше особо некуда. Другой вопрос, что в последние полтора года регулирующие органы США неформально закрывали глаза на растущий экспорт иранской нефти. Но это было связано с тем, что иранская нефть просто нужна на рынке в условиях, когда США, вводя различные санкции, подвергают рискам поставки нефти из России. Увеличение поставок иранской нефти, как и венесуэльской, в последние полтора года было одним из основных способов компенсации потери российской нефти. И я не думаю, что в ближайшие месяцы в этом плане что-то изменится. На рынке нет новых источников нефти, которые могли бы в свою очередь компенсировать недостаток иранской нефти", — сказал Белогорьев.