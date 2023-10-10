Эксперт высказался о влиянии конфликта в Израиле на рынок нефти и газа
Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в разговоре с Рамблером высказался о влиянии событий в Израиле на мировой рынок нефти и газа. По словам специалиста, серьезных изменений из-за палестино-израильского конфликта в нефтегазовом секторе не предвидится.
Пока на рынке нефти никакой особой реакции не видно. Она и не ожидалась, потому что все основные добывающие районы находятся далеко от зоны конфликта. И пока маловероятно, что какая-либо из нефтедобывающих стран, включая Иран, будет вовлечена в этот конфликт. Сейчас все выглядит так, что военные действия ограничатся Газой и прилегающими территориями. Конечно, риск для нефтяного сектора сохраняется, но в настоящее время его можно оценить как незначительный.Алексей БелогорьевДиректор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ)
Специалист вместе с тем оценил прогноз, согласно которому конфликт на Ближнем Востоке может спровоцировать рост мировых цен на нефть. Так, эксперты издания Politico ранее отмечали, что конфликт может привести к ужесточению американских санкций в отношении Ирана, поддерживающего Палестину, поставить под угрозу перспективы построения нормальных отношений между Саудовской Аравией и Израилем, а также ухудшить ситуацию на Ближнем Востоке.
"Не думаю, что США будут ужесточать санкции [в отношении Ирана]. Формально они и так очень жесткие, и ужесточать их дальше особо некуда. Другой вопрос, что в последние полтора года регулирующие органы США неформально закрывали глаза на растущий экспорт иранской нефти. Но это было связано с тем, что иранская нефть просто нужна на рынке в условиях, когда США, вводя различные санкции, подвергают рискам поставки нефти из России. Увеличение поставок иранской нефти, как и венесуэльской, в последние полтора года было одним из основных способов компенсации потери российской нефти. И я не думаю, что в ближайшие месяцы в этом плане что-то изменится. На рынке нет новых источников нефти, которые могли бы в свою очередь компенсировать недостаток иранской нефти", — сказал Белогорьев.
Специалист предположил, что в настоящее время приоритетом США остается ограничение доходов РФ от нефтяного экспорта.
"Соответственно, санкции против российского нефтяного сектора сохранятся. И в этих условиях США придется идти на компромиссы по добыче и экспорту в Иране и Венесуэле, что они уже делали раньше. Полагаю, что администрация [президента США Джо] Байдена не будет предпринимать резкие шаги. Тем более до президентских выборов в США остался всего год, и традиционно в последний предвыборный год администрация президента США старается делать все возможное, чтобы ограничить рост цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. А этот рост сильно зависит от динамики внешних цен. Поэтому США будут стараться снизить цены на рынке, для чего нужно поддерживать соответствующее предложение", — заявил собеседник Рамблера.
Говоря и влиянии палестино-израильского противостояния на газовый рынок, эксперт напомнил, что Израиль из соображений безопасности поручил компании Chevron ограничить добычу на шельфе близ Газы, поскольку в этот район потенциально могут долетать ракеты ХАМАС.
"Это означает, что сократится экспорт израильского газа в Египет и, соответственно, в Египте снизится производство сжиженного природного газа (СПГ). А этот СПГ в основном поставляется в Турцию и ряд других европейских стран. Однако такая ситуация не критична, сейчас на рынке нет дефицита СПГ. Более того, в последние недели страны ЕС снизили закупки СПГ, и сейчас сформировался небольшой его избыток. Это кратковременная ситуация, данный избыток рассосется уже к ноябрю, но сейчас, в октябре, никаких рисков на рынке СПГ нет", — отметил эксперт, подчеркнув, что в последние десятилетия палестино-израильский конфликт оказывал существенного влияния на нефтегазовый рынок.
Во вторник, 10 октября, мировые цены на нефть начали коррекцию после роста почти на 4% накануне на фоне обострения ситуации вокруг Израиля.