Цены на электроэнергию в России назвали низкими

«В России низкие цены на электроэнергию. Россия выделена белой строчкой в самом низу, где она была последние много лет и находится. С гигантским отрывом самая верхняя строчка — Великобритания. (описывает презентацию — прим. «Ленты.ру») Если брать российскую цену и ту, которую платит британская промышленность, не знаю, осталась ли там какая-то промышленность с такими ценами — это другой вопрос, но цена фактически в 10 раз ниже в России по отношению к Туманному Альбиону. У коллег из ЕС цены тоже фактически в четыре раза выше за киловатт для промышленных потребителей. И для населения — тоже почти в 4 -4,5 раза отличаются», — сказал Попов.