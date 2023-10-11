Цены на электроэнергию в России назвали низкими
Цены на электроэнергию в России для промышленного сектора и населения в четыре раза ниже европейских Российская промышленность и население платят за электроэнергию по ценам ниже европейских в 4–4,5 раза. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов на бизнес-завтраке Сбера «Энергия нового дня: сберечь настоящее, создать будущее».
«В России низкие цены на электроэнергию. Россия выделена белой строчкой в самом низу, где она была последние много лет и находится. С гигантским отрывом самая верхняя строчка — Великобритания. (описывает презентацию — прим. «Ленты.ру») Если брать российскую цену и ту, которую платит британская промышленность, не знаю, осталась ли там какая-то промышленность с такими ценами — это другой вопрос, но цена фактически в 10 раз ниже в России по отношению к Туманному Альбиону. У коллег из ЕС цены тоже фактически в четыре раза выше за киловатт для промышленных потребителей. И для населения — тоже почти в 4 -4,5 раза отличаются», — сказал Попов.
По его словам, такая ситуация создает серьезный зазор для российского экспорта и для того, чтобы российская продукция была конкурентноспособной.
«Но и в США, которые достаточно много вложили в свою энергию и независимость, и, соответственно являются профицитными по производству нефти и газа на текущий момент, экспортерами, все равно цены на электроэнергию в два с лишним раза выше, чем в России, что, собственно, тоже делает нашу экономику более конкурентоспособной», — добавил выступающий.