В Минфине рассчитывают на снижение стоимости кредитов

В Министерстве финансов ожидают смягчения денежно-кредитной политики России с пользой для бизнеса и государства. Об этом заявила замминистра финансов Ирина Окладникова на заседании Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды 11 октября.

На ближайшую трехлетку предполагается сохранение высоких темпов роста российской экономики. В проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» заложен рост ВВП в 2,3 процента в 2024 и 2025 годах и 2,2 процента в 2026 году.

Для устойчивости бюджета также важен его выход в 2025 году на структурный первичный дефицит и на баланс бюджета, при этом в 2024 году немного превышен предельный размер расходов, отметила Окладникова.

«Такой подход влияет на устойчивость финансовой системы в целом и дает основания для ожидания смягчения денежно-кредитной политики — снижения стоимости кредитов, что важно как для нас, для бюджетной системы, так и для бизнеса в целом», — пояснила она. Это, с точки зрения ведомства, будет способствовать устойчивому экономическому развитию.

Дефицит бюджета определен в пределах 1 процента ВВП ежегодно.