Названы возможные темпы роста ВВП в России

«Индекс Московской биржи на текущий момент показывает доходность порядка 45 процентов с начала года, а если брать с дивидендами, — в районе 50. За 12 месяцев доходность еще выше: около 80 процентов. А на горизонте следующих 12 месяцев совокупная ожидаемая доходность Индекса Мосбиржи (с учетом дивидендов) может быть около 20-25 процентов, он может достигнуть 3483 пунктов», — добавил Корнилов.