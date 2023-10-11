Премьер Эстонии заявила об отсутствии угроз для поставок газа и работы интернета
Поставки газа в Эстонию и функционирование интернета в стране обеспечены надежно, их безопасности ничто не угрожает. Об этом заявила премьер-министр балтийской республики Кая Каллас.
"Угрозы нарушения надежности снабжения газом или трансграничного интернет-сообщения мы не усматриваем, но крайне серьезно, как и Финляндия, относимся к инциденту с газопроводом Balticconnector", - приводит портал Rus.Postimees.ee слова главы правительства.
Каллас отметила, снабжение Эстонии газом обеспечивается собственными резервами и поставками из подземного газохранилища Латвии, а повреждение подводного кабеля связи не сказалось на работе ни одного интернет-провайдера.