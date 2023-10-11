Премьер Эстонии заявила об отсутствии угроз для поставок газа и работы интернета

"Угрозы нарушения надежности снабжения газом или трансграничного интернет-сообщения мы не усматриваем, но крайне серьезно, как и Финляндия, относимся к инциденту с газопроводом Balticconnector", - приводит портал Rus.Postimees.ee слова главы правительства.