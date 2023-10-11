Рекордный обвал облигаций США может привести к мировой рецессии

Рекордное за всю 250-летнюю историю США падение американских гособлигаций еще далеко от завершения, считает одна из крупнейших в мире инвесткомпаний BlackRock. Это событие важно для всей мировой экономики, так как последствия проблем в США могут коснуться всех, в том числе и Россию.

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Падение американских государственных облигаций стало рекордным за всю 250-летнюю историю США. С пиковых значений июля 2020 года по конец октября 2022 года они подешевели на 24,7%, показывает график, составленный аналитиками Bank of America. Это рекордное падение, второй и третий худший результаты были зафиксированы еще в 19-м веке, пишет MarketWatch.

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«Это величайший «медвежий рынок» на рынке бондов за все время» - отметил стратег BofA Майкл Хартнетт.

При падении стоимости гособлигаций США, их доходность растет. С конца 2022 года доходность эталонных 10-летних облигаций выросла аж в пять раз. Это произошло из-за воздействия растущей инфляции в США, которая десятилетиями оставалась низкой.

Как следствие это привело к резкому скачку процентных ставок ФРС. Кроме того, возросли опасения по поводу кризиса суверенного долга страны. Госдолг США в прошлом месяце превысил беспрецедентные 33 трлн долларов, удвоившись за последнее десятилетие.

«Падение стоимости облигаций США происходит на фоне увеличения их доходностей из-за роста ключевой ставки рефинансирования. Потому что вместе с повышением ключевой ставки увеличиваются доходности банковских депозитов и других безрисковых активов с фиксированным доходом. Если доходности облигаций не растут, то хранить деньги в банковских депозитах становится выгоднее, чем в трежерис, на который падает спрос. Поэтому доходность облигаций растет, а следом приходится увеличивать купонные выплаты по облигациям, то есть США приходится платить больше процентов по своим займам. Таким образом рост ставки рефинансирования увеличивает еще и стоимость обслуживания госдолга США, который и так постоянно повышают, а это в свою очередь увеличивает риски наступления дефолта страны», - говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Официальные власти США пытают унять пожар словесными интервенциями. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что рост стоимости заимствования не привел к дисфункции на финансовых рынках США: банки, предприятия и домохозяйства могут выдержать и более высокие процентные ставки.

Представители ФРС в свою очередь сделали заявления, которые дали инвесторам надежду, что регулятор может все-таки оказаться от еще одного повышения ставки до конца этого года. Потому что разочарование инвесторов было связано именно с ожиданием дальнейшего повышения ставок. Регулятор заметил рост доходности по облигациям и расценил это уже как ужесточение монетарных условий на рынке, говорит Bloomberg стратегический аналитик Nomura Holdings Эндрю Тайсхерста. Эти факторы даже привели к небольшому снижению доходности по US Treasuries во вторник.

Однако многие именитые экономисты призывают не обольщаться. Худший обвал гособлигаций США еще далек от завершения, считают в BlackRock, одной из крупнейших в мире инвесткомпаний, передает Insider.

В BlackRock считают, что долгосрочная доходность облигаций продолжит увеличиваться, и владеть ими рискованно.

«ФРС США начала текущий цикл ужесточения денежно-кредитной политики с явным запозданием, поэтому влияние высоких ставок на инфляцию может быть менее эффективным и более растянутым во времени. Для усиления борьбы с инфляцией может потребоваться дальнейшее повышение базовой процентной ставки.

Таким образом, перспектива дальнейшего роста доходностей казначейских обязательств США выглядит вполне реальной», - согласен начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Что касается опасений вокруг долгового кризиса, то инвестор-миллиардер Рэй Далио еще в июне предупреждал, что США находятся в начале «классического позднего долгового кризиса большого цикла», которые характеризуется нехваткой покупателей. Известный экономист Нуриэль Рубини тоже выразил такую озабоченность.

Бьет тревогу по поводу долга США также бывший деловой партнер Джорджа Сороса Джим Роджерс. По его словам, ни одна страна никогда так сильно не жила в долг как США, которые являются крупнейшей страной-должником в мировой истории. И эта история не сможет закончится хорошо, будут пострадавшие, считает он.

«Эра доллара США подходит к концу», ни одна валюта в истории не оставалась доминирующей более 100 лет, считает Роджерс. По его словам, единственный реальный претендент на место доллара сейчас – это китайский юань.

Что касается рисков дефолта США из-за невозможности оплатить долги, то это возможно только в том случае, если власти не поднимут его потолок. Однако пока США его всегда повышали, хотя и делали это с театрализованным представлением. Кроме того, американцы всегда могут напечатать еще больше долларов и купить на них собственные облигации.

«У ФРС есть печатаный станок, который всегда может обеспечить необходимый «спрос» на гособлигации. Долг США постоянно растет, его обслуживание осуществляется как за счет рефинансирования, так и за счет денежной эмиссии Федрезервом», - отмечает Евстифеев.

«Проблема госдолга США — долгосрочная, она может стать актуальной ближе к 2050 году, - считает Оксана Холоденко, начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций».

В среднесрочной перспективы имеются другие потенциальных рисков — это падение деловой активности и доверия потребителей, которые могут спровоцировать рецессию в 2024 году, говорит она.

Более того, на рынке недвижимости США появились признаки пузыря, это сопровождается ростом ипотечных ставок и рекордным объемом ипотечного портфеля, отмечает Холоденко. Однако пока негативных триггеров не наблюдается.

Чем эта ситуация с далекими облигациями США важна для мировой и российской экономики?

«Основной риск в том, что компаниям по всему миру придется занимать по значительно более высоким ставкам. Это окажет негативное влияние на их кредитный профиль, снизит темпы развития, а наиболее закредитованным компаниям может угрожать банкротством», - указывает Евстифеев.

«Долговые проблемы в США могут привести к замедлению глобальной экономики на фоне роста стоимости обслуживания займов или даже к глобальной рецессии. В таком случае сократится потребление сырья, в том числе и нефтепродуктов, цены на них пойдут вниз вместе с доходами России от их экспорта», -