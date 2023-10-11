Всемирный банк предупредил об угрозе замедления глобальной экономики

Глава Всемирного банка (ВБ) Аджай Банга допустил, что в среднесрочной перспективе увеличение процентных ставок в мире продолжит сдерживать темпы глобальной экономики. Его слова приводит Bloomberg.

© Lenta.ru

Президент ВБ предупредил, что период удорожания заимствований с большой долей вероятности будет носить долгосрочный характер. Подобный сценарий создаст угрозы как для инвесторов, так и для рядовых граждан, «которые за последние годы привыкли к более низким процентным ставкам».

«Процентные ставки будут оставаться высокими дольше. Это может быть сложным событием во многих отношениях», — заключил Банга в ходе выступления на осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и ВБ.

В результате перехода к эпохе повышения стоимости кредитования ряд стран могут столкнуться с проблемами при выплате процентов по своим долговым обязательствам. В наименее выгодном положении при таком сценарии окажутся государства со значительными объемами долгов, предупредили во Всемирном банке.