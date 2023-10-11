Бельгия задействует российские активы в фонде для Украины

Бельгия создаст фонд помощи Украине, задействовав доходы российских активов. Об этом сообщил бельгийский премьер-министр Александр де Кроо, передает РИА Новости.

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«Мы создадим фонд на общую сумму 1,7 миллиарда евро. Этот фонд будет финансироваться за счет миллиардов российских активов, которые были заморожены в Бельгии», — сказал он.

По его словам, в Бельгии действует система налогообложения доходов от замороженных активов, получаемые налоги от доходов должны на 100 процентов передаваться Украине. В частности, планируется передать Киеву все средства, получаемые от налогообложения прибыли от российских активов.

Премьер также добавил, что эти средства пойдут на приобретение оружия, гуманитарной помощи, а также на финансирование гражданской миссии Европейского союза для Украины и макрофинансовую помощь.