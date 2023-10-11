В Бельгии объяснили отказ от запрета импорта российских алмазов

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо в ходе пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил об отсутствии у страны планов запрещать импорт российских алмазов как минимум до 2024 года, передает ТАСС.

По словам де Кроо, Бельгия не может к этому прибегнуть до тех пор, пока согласованный в рамках Группы семи механизм отслеживания их происхождения не вступит в силу.

«Если этот запрет введет только Бельгия, алмазы просто уйдут на другие рынки», - подчеркнул премьер.

В минувший четверг глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз вместе со странами G7 продолжает подготовку санкций против алмазов России. Он отметил, что ограничения должны начать действовать с 2024 года.