В Кремле признали проблему с иностранными авиадвигателями

Российское правительство и авиационные власти занимаются решением проблемы с доступностью иностранных авиадвигателей для самолетов отечественных авиакомпаний. Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о планах авиакомпании S7 Airlines сократить число полетов в ближайшие месяцы, «Коммерсантъ».

Представитель Кремля признал, что тема чрезвычайно важна для страны с учетом ее географии и необходимости обеспечивать транспортную доступность. Он рассказал, что правительством принимаются меры.

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Ранее издание рассказало, что причиной сокращения расписания стала недоступность части парка, что связано с трудностями в обслуживании авиадвигателей. Хуже всего ситуация обстоит с лайнерами Airbus A320 A320/А321neo и установленными на них американскими двигателями производства Pratt & Whitney (P&W).

По данным сервиса Flightradar24, каждый пятый самолет, эксплуатируемый компанией (21 воздушное судно из 103), не выполняет полеты. Остаются на земле все восемь A321neo, шесть из 21 лайнера A320neo, все три A319.

Эксперты объяснили, что на новые модели Airbus, помимо американских двигателей P&W, ставят франко-американские CFM Leap. При этом последние имеют меньше «детских» болезней (раньше приняты в эксплуатацию), активнее выпускаются и потому с ними работает больше сервисов по всему миру.

Впрочем, представитель Willis Lease Financial Company в Восточной Европе Дмитрий Воскресенский подчеркнул, что для обеих моделей обслуживание без согласия производителей крайне затруднено, как и закупка по серым схемам, потому что все моторы чипируются.